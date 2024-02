Spazio, attesa per rientro Ax-3. Guidoni, 'L'Europa rifletta sull'autonomia dei voli degli astronauti'

Mentre c'è attesa per il rientro - stimato per domani, 6 febbraio - della missione spaziale Ax-3, l'astronauta Umberto Guidoni pone sul tavolo l'esigenza per "l'Europa di aprire una riflessione sulla propria autonomia di mandare astronauti nello spazio". Conversando con l'Adnkronos sulla prima missione interamente commerciale europea, Umberto Guidoni, primo italiano ad abitare la Iss ed oggi in ritiro, osserva che "se l'Italia come Stato ha un suo programma di collaborazione con Nasa e Esa per i voli spaziali umani, i voli privati come la missione Ax-3 sono altrettanto importanti per le nostre aziende e in futuro questa esigenza di mandare astronauti privati nello spazio sarà sempre più richiesta".

"E' probabile - argomenta ancora Guidoni - che piccoli Paesi europei, che non hanno sviluppato propri programmi spaziali, o propri accordi bilaterali con la Nasa - come hanno fatto Germania, Italia o Francia - potrebbero volere allargare la loro presenza nello spazio ma allora dovranno rivolgersi ad aziende private Usa".

"Axiom Space - attualmente secondo player spaziale privato statunitense dopo Space X - è un'azienda americana, rischiamo quindi di trasferire i nostri capitali europei negli Usa, nelle casse di imprese statunitensi" se, indica Guidoni, vogliamo mandare astronauti privati europei a lavorare in orbita.

"Il vero problema è che l'Uniove Europea al momento non ha tecnologia propria per portare astronauti nello spazio, né c'è un programma Esa approvato per i voli con astronauti. A livello globale le capacità di portare astronauti in orbita sono in mano agli Usa, alla Cina e alla Russia che sono gli unici Paesi, ora si aspetta il primo volo dell'India che comincerà con un robot" sottolinea Umberto Guidoni.

"Se ne parla in ambito europeo dell'Europa che dovrebbe portare missioni con astronauti in orbita ma l'Esa, per ora, non ha ancora un programma definito" ribadisce Umberto Guidoni, astronauta, astrofisico ed europarlamentare che ha partecipato a due missioni Nasa a bordo dello Space Shuttle. (di Andreana d'Aquino)