Spazio, l'Aeronautica celebra anche a Milano il ritorno del suo astronauta Walter Villadei

Dopo Roma anche a Milano l'Aeronautica Militare ha voluto organizzare questa mattina un evento per festeggiare il rientro del suo astronauta colonnello Walter Villadei che ha appena concluso la missione Ax-3 'Voluntas' di Axiom Space, sulla Stazione Spaziale Internazionale. Nella Sala della Vittoria Atlantica del Comando della prima Regione Aerea, Walter Villadei ha raccontato la sua esperienza - condivisa con un equipaggio interamente europeo - di tre settimane in orbita, di cui 18 giorni trascorsi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Con Villadei hanno preso parte all'incontro milanese il Gen. Sa Aurelio Colagrande, sottocapo di Stato Maggiore Aeronautica; il Gen. Sa Francesco Vestito, comandante della prima Regione Aerea. All'incontro hanno partecipato anche i rappresentanti delle aziende partner della missione quali Spaceware, Rea Spazio, Dallara, Gvm Assistance, Mental Economy, Barilla, Giovanni Rana.

"Milano è una tappa fondamentale del post flight tour di Villadei perché qui a Milano ci sono tantissime eccellenze e imprese alcune delle quali hanno collaborato alla realizzazione di questa impresa spaziale" ha sottolineato il Gen. Sa Aurelio Colagrande, sottocapo di Stato Maggiore dell'Aeronautica. "L'Aeronautica - ha osservato il Generale Colagrande - ha giocato un ruolo fondamentale nella realizzazione di questa missione, noi siamo stati i coordinatori e i facilitatori, siamo riusciti a mettere insieme tutte le eccellenze nel campo dell'accademia, della ricerca, delle istituzioni e dei privati che hanno permesso la realizzazione di questo volo",

La missione Ax-3 è decollata il 18 gennaio scorso dal Kennedy Space Center della Nasa, a Cape Canaveral, in Florida, ed è rientrata a largo di Daytona, in Florida, lo scorso 9 febbraio. La missione Ax-3 per l'Italia è stata un'occasione strategica per continuare a promuovere l'impegno verso un accesso sicuro ed efficace allo Spazio. Nel corso dell'evento è stato sottolineato che la missione ha offerto al Sistema Paese la possibilità di incrementare competenze scientifiche, tecnologiche e operative legate alle attività umane nello spazio, attraverso lo svolgimento di esperimenti in microgravità, promossi dal Ministero della Difesa, tramite l'Aeronautica Militare, e dall'Agenzia Spaziale Italiana (Asi), in coordinamento con centri di ricerca, università e industrie, per amplificare la grande esperienza nazionale in ambito operativo, medico e tecnologico, applicata allo spazio.

Colagrande ha inoltre evidenziato che "senza le competenze dell'Aeronautica Militare sarebbe stato quasi impossibile realizzare questo volo. Noi veniamo da lontano e proprio quest'anno ricorre il 60esimo Anniversario del lancio del San Marco e oggi il nostro ruolo è di fare sì che la nostra competenza sia utilizzata dai nuovi attori che si affacciano sulla scena spaziale e che sono le imprese".

L'astronauta Villadei ha colto l'occasione per ringraziare tutta l'Aeronautica Militare e "tutte le realtà che oggi sono qui presenti e con le quali abbiamo fatto insieme" tante attività. "Dal 2005 - ha ricordato l'astronauta- l'Aeronautica Militare ha ripreso a guardare con rinnovato interesse allo spazio, ed è esattamente quello spirito di innovazione e di intuizioni che accompagnò l'aeronautica 60 anni fa quando fummo interpreti di quella impresa straordinaria che fu il lancio del San Marco 1".

"Quell'intuizione oggi ha portato all'architettura di una missione completamente nuova: l'Aeronautica Militare, il ministero della Difesa, le Istituzioni italiane, ma anche insieme non solo al mondo dell'accademia, e scientifico, dell'Agenzia Spaziale Italiana e con i rappresentati dell'industria che sono uno spaccato delle nostre eccellenze e del nostro Made in Italy". Questo è, ha osservato Villadei, "uno schema innovativo che è quello che permetterà di promuovere in un'ottica di innovazione e ricerca scientifica e tecnologica la presenza dell'Italia in questo contesto, che è lo spazio e che si sta modificando".

Nel suo intervento il Gen. Sa Francesco Vestito, comandante della prima Regione Aerea, ha sottolineato che all'evento "oggi ci sono tanti cari colleghi e amici del mondo imprenditoriale del lombardo e del Nord Italia. La competenza amministrativo logistica e funzionale della prima regione va più o meno dalle Marche in su, escluso il Lazio, e ci occupiamo di territorio tra cui la penetrazione nel tessuto industriale, economico, le relazioni istituzionali con tutte qelle figure che fanno la differenza nella sicurezza dello Stato". "Avere qui oggi questo evento è un orgoglio perché si consolidano gli impegni della prima regione aerea con il suo meraviglioso staff, fatto di solo poche centinaia di persone e al contributo alla politica spaziale dell'Aeronautica Militare, inclusa anche in quella che è la politica della nazione, dell'Italia" ha aggiunto Vestito.

L'Aeronautica Militare nel prossimo futuro giocherà un ruolo grazie alle competenze acquisite con questa missione, ha indicato inoltre il Generale Colagrande. "Ritengo - ha detto - che oggi l'Aeronautica Militare è una delle più importanti a livello mondiale anche per le attività che sta svolgendo in tutto il mondo. Noi riteniamo che non ci sia soluzione di continuità con lo spazio, luogo in cui si giocheranno le più importanti geopolitiche che ci coinvolgeranno nel futuro". "Il motivo per cui abbiamo voluto essere a bordo della missione 'Voluntas' è anche per mantenere il livello competitivo che abbiamo raggiunto con l'esperienza ormai sessantennale nello spazio e perché abbiamo capito che gli attori che ieri erano protaginisti dello spazio, oggi si affiancano ad altri che si stanno affacciando con altre potenzialità: sono i privati, con le loro capacità e expertise e per noi è fondamentale lavorare insieme ai privati" perché possiamo fare "un percorso parallelo".