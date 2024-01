Spazio, l'astronauta Villadei dalla Iss: "Un piacere e un onore essere qui"

Il colonnello dell'Aeronautica Militare Italiana in collegamento dalla Iss con l'Asi, è in orbita per la missione Ax-3 Voluntas

"E' per me un piacere e un onore essere qui sulla Stazione Spaziale Internazionale". Con queste parole il colonnello Walter Villadei, astronauta dell'Aeronautica Militare Italiana, ha iniziato il collegamento dalla Stazione Spaziale Internazionale con l'Auditorium 'Luigi Broglio' dell'Agenzia Spaziale Italiana. Villadei è a bordo della Iss per la missione Ax-3 Voluntas, la prima missione spaziale commerciale europea e italiana. "Ralizzeremo un parco di esperimento molto variegato" ha osservato Villadei. "Ax-3 è la prima missione tutta europea e per la Iss si sta aprendo ad una nuova pagina dell'esplorazione dello spazio" ha aggiunto. "L'Italia è sempre stata protagonista e lo saremo anche in questa missione" ha sottolineato il colonnello.

Il collegamento con la Iss è stato organizzato e mirato ad un 'incontro' virtuale fra Villadei e studenti e docenti delle Università e delle scuole superiori. La missione Ax-3 Voluntas, la parte italiana della missione Ax-3 di Axiom Space, è stata lanciata con successo dal Pad L-39A nella notte del 18 gennaio scorso con un Falcon 9 di Space X, il razzo è partito dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida, con a bordo la capsula Dragon Crew della società spaziale di Elon Musk. Con l'astronauta italiano Walter Villadei, pilota della navetta, hanno viaggiato verso la Iss il comandante dell'equipaggio e veterano della Nasa Michael Lopez-Alegria, lo svedese Marcus Wandt, astronauta della nuova classe dell'Agenzia Spaziale Europea, ed il primo astronauta turco Alper Gezeravci. La Ax-3 è attraccata alla Iss sabato 20 nella mattinata italiana.

Il collegamento oggi con Villadei è stato trasmesso in diretta streaming da ASITV ed è stato anche un momento per accendere un faro sugli esperimenti italiani della missione di Villadei. La missione Ax-3 ha una forte valenza per il nostro Paese che, ha detto Villadei, "sarà protagonista" ancora una volta in una missione missione in orbita. La Ax-3 Voluntas, ha sottolineato Villadei, "è la dimostrazione che la cooperazione internazionale è un fattore" strategico, "lo è sempre stato storicamente e in particolare adesso si sta aprendo una pagina nuova con il commerciale space flight, con questo ampliamento della comunità che accede allo spazio" ha detto Villadei.