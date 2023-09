Specie aliene, impatto ambientale ed economico

Dal granchio blu alla formica di fuoco, sono diverse le specie aliene che stanno proliferando alle nostre latitudini. La caratteristica principale delle specie aliene, anche dette alloctone invasive, la cui diffusione può avvenire accidentalmente o deliberatamente, è quella che una volta introdotte in un altro habitat diverso dal loro di origine, sono in grado di provocare danni di diversa natura. Prima di tutto ambientali, con ripercussioni anche di notevole portata per la biodiversità, altre specie animali, piante e per l'agricoltura. Ma anche economici, come stimato da un recente studio dell'IPBES, la Piattaforma Intergovernativa sulla Biodiversità e Servizi Ecosistemici.

423 miliardi di dollari all'anno

Secondo il “Rapporto di valutazione sulle specie esotiche invasive e il loro controllo” realizzato dall'IPBES, le specie aliene invasive avrebbero un costo stimato in 423 miliardi di dollari l'anno. Un costo economico globale che si è quadruplicato ogni decennio a partire dal 1970. Al Rapporto dell'IPBES ha collaborato anche Piero Genovesi, Responsabile del Servizio per il coordinamento della fauna selvatica dell'ISPRA, che ha ricordato che nel mondo le specie aliene sono circa 37 mila, di cui 3.500 dannose, mentre nel nostro Paese sarebbero quasi 3 mila, 400 invasive. “I risultati dello studio, durato circa 4 anni, sono stati discussi e approvati a Bonn in seduta plenaria con esperti di 143 paesi. I dati, seppur di grande impatto, lasciano spazio a un cauto ottimismo, in quanto il fenomeno può essere messo sotto controllo, sempre che si mettano a disposizione le risorse adeguate”, ha dichiarato Genovesi. L'IPBES già in un precedente rapporto del 2019 aveva rilevato che le specie aliene invasive rappresentano una delle cinque principali cause dirette di perdita di biodiversità, le altre quatto sono: inquinamento, cambiamenti climatici, cambiamenti nell'uso del suolo e del mare, sfruttamento diretto delle specie. Il nuovo rapporto fornisce approfondimenti e dati scientifici sulla minaccia rappresentata dal profilerare delle specie aliene, non solo a livello di biodiversità e rischio di estinzione di intere specie, ma in alcuni casi anche in termini di salute e benessere umano. Oltre a ciò, vengono delineate alcune possibili soluzioni per affrontare tali pericoli.

Cosa fare per contenere il fenomeno?

In molti casi il proliferare di specie aliene è dovuto alla mancanza di azioni adeguate per arginare il fenomeno. Gli esperti dell'IPBES sottolineano che il 45% dei paesi non investe in alcun modo nella gestione delle invasioni biologiche e solo il 17% dispone di leggi o regolamenti dedicati a queste tematiche. Dunque, per porre un freno all'invasione delle specie aliene servirebbero una gestione efficace e un approccio integrato anche mediante una governance adeguata. Impegnativo, ma non impossibile, come dichiara l'esperto dell'ISPRA: “Per quasi tutti i contesti esistono azioni mirate che funzionano. Mi riferisco, ad esempio, alle misure di prevenzione come la biosicurezza alle frontiere e i controlli alle importazioni che in molti casi hanno portato a risultati positivi. Serve anche maggiore informazione, la scarsa consapevolezza sulle specie aliene, piuttosto diffusa in particolar modo in Europa, costituisce un grosso ostacolo al contrasto del problema”.