Sperimborgo (Accenture): “Per sfruttare al meglio potenziale AI è necessario porre domande ricche di contesto”

"La tecnologia AI oggi è una delle più facili che abbiamo mai avuto, ma per sfruttare al meglio il potenziale dell’AI è importante fargli le giuste domande”. Parole di Stefano Sperimborgo, managing director di Accenture, la società di servizi che ha organizzato a Milano la sua decima Banking Conference. L’evento dedicato all’innovazione nel settore bancario e della finanza ha visto la partecipazione di banche e istituzioni impegnate in un confronto sul futuro del settore fra Intelligenza Artificiale e open banking. L’Accenture Banking Conference è stata trasmessa per la prima volta sui canali Sky, dando così la possibilità anche al grande pubblico di assistere al dibattito.