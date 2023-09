Ricerca SocialData in esclusiva per Adnkronos: argomento discusso il doppio del caos migranti e del caso Osimhen

E' lo spot Esselunga l'argomento in questo momento più discusso in assoluto sui social. Analizzando i volumi di conversazione rispetto a varie tematiche, si nota come dello spot della 'pesca', nelle ultime 48 ore, si ne sia parlato quasi dieci volte di più della Nadef e del terremoto a Napoli, ma anche circa il doppio rispetto al caos migranti e al caso Osimhen. È quanto emerge da una ricerca di SocialData che, in esclusiva per Adnkronos, ha analizzato le conversazioni in rete delle ultime 48 ore, durante le quali, sul tema, si sono registrate oltre 850 interazioni al minuto.

La polarizzazione rilevata sembra rispecchiare gli attuali blocchi politici italiani. Commentano negativamente lo spot i lettori dei quotidiani progressisti, che parlano in prevalenza di “luoghi comuni” e invitano al “boicottaggio” di Esselunga, mentre guardano con favore i lettori dei quotidiani conservatori, i quali invece esprimono sentimenti di speranza e immedesimazione