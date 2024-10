StatisticAll, Chelli (Istat): “Le statistiche non devono avere frontiere”

“Abbiamo scelto come tema ‘l'Europa e le statistiche senza frontiere’ in quanto è fondamentale: le statistiche non devono avere frontiere neanche in Europa, dove c'è un sistema statistico europeo al cui coordinamento è affidato un istituto chiamato Eurostat che coordina tutti i sistemi statistici nazionali dei Paesi Ue e questo ci permette di avere statistiche comparabili”. Sono le parole di Francesco Maria Chelli, presidente Istat, a margine della decima edizione di StatisticAll, il Festival della Statistica e della Demografia. Una quattro giorni intensa e ricca di appuntamenti sul tema “Statistiche senza frontiere. Fiducia, etica, sistema: il futuro dei dati in Europa”, in svolgimento a Treviso.