Stefanelli (Brunello Cucinelli): ‘Manager esterno in family business riconosce e rispetta valori familiari’

“Il valore aggiunto che porta un manager esterno in un family business può essere quello di riconoscere i valori della famiglia, rispettarli, cercare di dare continuità e di portare rispetto al ruolo di tutti, provare a non prevalere rispetto al ruolo della famiglia e dare il proprio contributo, cercando di capire qual è il ruolo adatto a sé stessi e quale quello degli altri membri della famiglia stessa”. E’ quanto riferito da Riccardo Stefanelli, amministratore delegato di Brunello Cucinelli, in occasione della prima delle due giornate del Family Business Forum, in svolgimento a Lecco presso la Camera di commercio.