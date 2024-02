Potrebbe essere nel segno del brand cinese Leapmotor il futuro di Mirafiori. Infatti, secondo quanto riferisce Automotive News Europe, citando fonti vicine al dossier, Stellantis starebbe valutando la possibilità di produrre nello stabilimento torinese fino a 150 mila auto elettriche a basso prezzo all'anno, modelli realizzati sulla base della joint-venture con il gruppo cinese. La produzione, continua la testata specializzata, potrebbe partire nel 2026 o nel 2027 e i modelli elettrici 'cinesi' prodotti a Mirafiori verrebbero venduti dalla rete di concessionari europei di Stellantis.

Lo scorso anno Stellantis ha acquisito il 21 per cento di Leapmotor per 1,6 miliardi di dollari: dall'intesa è nata una joint ventura con base in Olanda detenuta al 51 per cento da Stellantis. La possibilità era stata peraltro ventilata giovedì scorso dall'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares: in una call con la stampa italiana aveva spiegato come il gruppo potrebbe valutare di produrre nel nostro paese modelli di Leapmotor se risultasse "redditizio".