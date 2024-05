"Da settembre 2024 avvieremo l'esportazione di modelli Leapmotor in 9 mercati europei" fra cui l'Italia, in un processo "sostenuto da 200 punti di vendita, con un importante contributo della rete Stellantis & you. Siamo in fase di omologazione dei modelli e a settembre apriremo le vendite". Lo ha annunciato, in una conferenza stampa da Pechino, l'ad del gruppo Stellantis Carlos Tavares, aggiungendo che dopo il lancio europeo (gli altri Paesi sono Belgio, Francia, Germania, Grecia, Paesi Bassi, Romania, Spagna e Portogallo) i modelli del brand cinese saranno venduti in altre tre regioni globali, "con un potenziamento significativo" dell'offerta di modelli elettrici (EV) del gruppo. Tavares ha spiegato che con Leapmotor esiste un "forte piano di prodotti che prevede il lancio di sei modelli entro il 2027".

Nella diffusione dei modelli elettrici (EV) "quello dell'accessibilità dei listini è il problema principale" ma grazie alla partnership con Leapmotor "possiamo accelerare nel portare sul mercato modelli EV convenienti", ha sottolineato Tavares. "Vogliamo che questa partnership sia un successo e la nostra missione è quella di commercializzare e produrre veicoli Leapmotor fuori dalla Cina" potendo offrire "una tecnologia best in class". Con questo sviluppo "Stellantis si arricchisce di ulteriori modelli EV per accelerare l'attuazione del piano strategico Dare Forward 2030: ci siamo impegnati a essere carbon neutral dal 2038 e con il contributo di Leapmotor rendiamo più solido questo impegno".

Accordo e investimenti

"Solo 7 mesi dopo l'annuncio abbiamo il closing dell'accordo vincolante fra Stellantis e Leapmotor, che era stato firmato a ottobre", un momento "importante" solo sette mesi dopo averlo annunciato, ha detto Tavares. "Penso che questo sia importante, la parte fino al closing è stata condotta in modo molto efficiente ed efficace. Ma la pianificazione è solo il 10%, il 90% è rappresentato dall'esecuzione, ora entriamo nella fase operativa" della partnership.

L'annuncio segue l'investimento da 1,5 miliardi di euro nel gruppo cinese, siglato a ottobre 2023, con cui Stellantis aveva acquisito una quota del 20% e avviato il processo di costituzione di Leapmotor International, una joint venture in cui il gruppo guidato da Tavares ha il 51% per l’esportazione, la vendita e la produzione di modelli Leapmotor al di fuori della Cina.

Nella scelta su dove avviare la realizzazione di modelli Leapmotor in Europa "confronteremo gli scenari per vedere se l'assemblaggio in Europa è più sensato dal punto di vista del business" rispetto alla produzione in Cina. "Guarderemo a due criteri, la qualità e i costi, gli stessi criteri che utilizziamo sempre" nelle scelte di Stellantis, ha sottolineato in conferenza stampa l’amministratore delegato di Stellantis. "Vogliamo che i nostri clienti possano contare su prodotti della migliore qualità al prezzo migliore. Ma l'obiettivo finale - ha ribadito - è quello di promuovere la diffusione della mobilità a zero emissioni".

Tavares ha voluto anche rimarcare che l'accordo per la commercializzazione in Europa e altre regioni di modelli EV di Leapmotor "non è un cavallo di Troia" dell'industria automobilistica cinese, spiegando come "l'accordo non include la condivisione di tecnologia: ora puntiamo all'esportazione e alla commercializzazione di modelli Leapmotor su alcuni mercati". Quindi ha ribadito l'importanza del fattore prezzo: le auto della joint venture "saranno posizionate in modo da competere con altri brand cinesi, non intendo lasciare il mercato aperto a questa concorrenza".

Tutti i dettagli e i modelli che verranno lanciati per primi

Una nota spiega che Leapmotor International, joint venture tra Stellantis e Leapmotor in quote 51/49 e guidata da Stellantis, è pronta per ampliare la vendita globale dei suoi veicoli elettrici in nove Paesi Europei a partire da settembre 2024 e successivamente in altre regioni chiave. In particolare, Leapmotor International inizierà a operare in Europa entro settembre 2024 raggiungendo entro la fine dell’anno i 200 punti vendita, per poi continuare in India & Asia Pacifico (esclusa la Grande Cina), Medio Oriente & Africa e Sud America a partire dal quarto trimestre. I modelli T03 e C10 saranno lanciati per primi, con almeno un nuovo veicolo all’anno introdotto nei mercati per i prossimi tre anni.

Nell'ottobre 2023, le due società avevano annunciato l’investimento da parte di Stellantis di circa 1,5 miliardi di euro in Leapmotor, per l’acquisizione di circa il 21% delle quote di Leapmotor, un’azienda automobilistica classificata nel 2023 tra le prime 3 startup cinesi di veicoli elettrici. L’accordo prevedeva anche la costituzione di Leapmotor International, con diritti esclusivi per l’esportazione e la vendita, nonché la fabbricazione dei prodotti Leapmotor al di fuori della ‘Grande Cina’. La partnership, si legge in una nota, mira a incrementare ulteriormente le vendite di Leapmotor in Cina, il più grande mercato automobilistico del mondo, beneficiando al contempo della consolidata presenza commerciale di Stellantis sui mercati internazionali per aumentare le vendite del brand Leapmotor in altre regioni. L’offerta di veicoli elettrici di Leapmotor International, prosegue la nota, è complementare all’attuale tecnologia e al portafoglio di brand iconici di Stellantis e garantirà ai clienti più soluzioni di mobilità economicamente accessibili. Alla fine del 2024 le operazioni commerciali di Leapmotor verranno estese anche al Medio Oriente & Africa (Turchia, Israele e territori d’oltremare francesi), all’India & Asia Pacifico (Australia, Nuova Zelanda, Thailandia, Malesia e India) e infine al Sud America (Brasile e Cile).