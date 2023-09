Milano è la città con gli stipendi più alti. Lombardia è al top. E' la classifica elaborata secondo il Geography Index di JobPricing che mette in fila, con una graduatoria aggiornata al 2022, città e regioni in base agli stipendi medi annui. Milano comanda con 35.724 euro davanti a Trieste (33.521), Bolzano (33.285), Roma (32.157) e Genova (32.147). Quindi seguono, nella top ten con cifre superiori ai 31mila euro, Parma, Torino, Monza, Varese e Bologna. Per trovare un'altra città del centro-sud dopo Roma bisogna scendere al 38esimo posto di L'Aquila (28.979 euro). Napoli è solo 72esima con 27.127 euro. L'ultima della fila è Ragusa, 107esima, con 23.525 euro.

Tra le regioni, domina la Lombardia (32.191 euro) davanti al Trentino Alto Adige (31.501 euro), al Lazio (31.016), alla Liguria (30.620) e all'Emilia Romagna (30.276). Il Meridione è rappresentato dalla Campania, 14esima con 27.015 euro di stipendio medio annuo.