Supply chain sostenibile, le 5 aziende migliori

Gestire la supply chain secondo criteri ESG è diventato sempre più strategico per le aziende che di conseguenza stanno aumentando gli investimenti in soluzioni per implementare efficienza e sostenibilità. Una gestione che risulta strategica specie considerando i ritardi e le interruzioni di intere filiere che si sono registrate negli ultimi tre anni, prima a causa della pandemia e poi del conflitto in Ucraina.

Quali sono le aziende migliori nella supply chain sostenibile?

Gartner, multinazionale del settore tecnologico che si occupa di consulenza, ricerca e analisi di mercato, ha stilato la classifica delle realtà produttive che hanno investito di più in soluzioni di approvvigionamento, logistica e gestione del commercio globale. Prima di tutto va detto che gli investimenti sono stati indirizzati principalmente verso le nuove tecnologie digitali, in particolare verso applicazioni relative ad analisi avanzate e Big Data (88% delle migliori aziende), Intelligenza Artificiale (84%), Automazione robotica dei processi (80%), Realtà aumentata/Realtà virtuale (76%), Digital Twin (76%), Internet of Things (76%), Blockchain (74%). Le aziende che hanno ottenuto performance migliori nella supply chain sono quelle che hanno operato un cambio di paradigma, accelerando nei confronti dei fattori ESG, in particolare nella direzione di Net Zero Emission, ad esempio mettendo a disposizione dei fornitori formazione e incentivi per contribuire ad avvicinarsi all'obiettivo. Ma anche collaborando con le catene di approvvigionamento, in alcuni casi anche con i concorrenti, per mettere a punto standard e soluzioni, oltre a cooperare con governi e istituzioni locali per accelerare il cambiamento culturale e l'innovazione.

La classifica

Al primo posto della top 5 delle aziende che gestiscono meglio la filiera secondo criteri ESG, nella graduatoria di Gartner, si trova Schneider Electric, che ha messo in atto con i suoi fornitori diversi progetti tra cui Zero Carbon per l'abbattimento delle emissioni di C02 anche tramite risorse e formazione ai partecipanti al progetto. Al secondo posto, Cisco Systems, che per ovviare alla carenza di semiconduttori ha realizzato, grazie alla tecnologia per la pianificazione degli scenari, una serie di guide per ottimizzare i processi e i flussi di lavoro in modo da proteggere l'intera supply chain dai rischi dovuto allo scenario sempre più instabile. Sul terzo gradino del podio Colgate-Palmolive, che per dare priorità alla sostenibilità ambientale e al benessere delle comunità ha applicato la segmentazione della supply chain end-to-end grazie a progetti modulari e nuove tecnologie, a vantaggio dell'agilità di una catena di approvvigionamento globale e complessa. Johnson & Johnson è al quarto posto grazie a soluzioni innovative come una Control Tower per tracciare in tempo reale i prodotti della catena del freddo. Quinta posizione per PepsiCo, che ha messo in campo una serie di tecnologie (digital twin e IA in primis) e tool digitali per acquisire dati in tempo reale, anticipare e risolvere i problemi della supply chain e ridurre i tempi di fermo.

Quali sono i principali fattori di successo nella supply chain di valore?

Prima di tutto la possibilità di interazione tramite reti connesse con clienti, fornitori, partner e dipendenti. Le aziende che gestiscono meglio la filiera possono contare su una connettività non solo con i propri clienti, ma anche con fornitori e partner strategici in modo da poter mettere in campo una pianificazione integrata. Inoltre, molte di queste aziende leader hanno imparato a identificare, mitigare e quindi gestire in modo proattivo i rischi presenti in particolar modo nelle catene di approvvigionamento complesse. Senza dimenticare che i supply chain leader hanno investito anche in soluzioni tecnologiche per i dipendenti che permettono, ad esempio, di aumentare la produttività tramite l'automazione dei processi e l'uso di piattaforme connesse. Il tutto in un'ottica di collaborazione tra uomo e tecnologia dove questa è di supporto al lavoro umano e non si sostituisce ad esso. Infine, le aziende leader puntano molto sul capitale umano grazie a strategie di coinvolgimento delle persone, quali ad esempio la possibilità di sviluppare competenze specifiche e digitali, oltre a una maggiore flessibilità in una logica di equilibrio tra impegni professionali e vita privata.