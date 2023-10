Swiss School of Management, Anzuinelli: “Grazie a progetto Ulisse studenti orientati in più sedi a livello globale”

“Il progetto Ulisse è una nostra caratteristica particolare: questo progetto consente agli studenti di navigare di 3 mesi in 3 mesi nelle nostre varie sedi a livello globale, ciò significa che un ragazzo iscritto a Milano può proseguire il suo percorso trimestrale a Barcellona e da Barcellona proseguire a Dubai”. Sono le dichiarazioni di Stefano Anzuinelli, Chanchellor & Chairman di Swiss School of Management, a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova apertura della sede milanese di Swiss School of Management, network di business school dal metodo didattico estremamente moderno e cosmopolita, finalmente arrivato nella capitale europea dell'economia.