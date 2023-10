Swiss School Of Management, Marchese: “Cerchiamo studenti amanti dell’imprenditorialità”

“Gli studenti dovrebbero avere una mente aperta e dovrebbero essere curiosi. Al tempo stesso, dovrebbero essere imprenditori e cercare opportunità di lavoro in collaborazione con altri per acquisire un'esperienza internazionale”. Così, Lisa Marchese, rettrice delle sedi di Milano e Brescia della Swiss School Of Management, in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova apertura della sede milanese di Swiss School of Management, network di business school dal metodo didattico estremamente moderno e cosmopolita, finalmente arrivato nella capitale europea dell'economia.