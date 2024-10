T3 Expo, Ferrari (Ara 1965): “Emoovy, il veicolo dedicato alla distribuzione urbana”

“Presentiamo ai clienti una nuova linea sia per il veicolo leggero sia per il veicolo pesante. Le novità sono soprattutto a livello tecnologico”. Sono le parole di Matteo Ferrari, presidente e amministratore delegato di Ara 1965 spa e dealer Iveco per Parma e Piacenza, in occasione della seconda giornata della prima edizione di T3 - Truck, Tyre and Trailer (Camion, Pneumatici e Rimorchi), l’innovativa fiera italiana dedicata alle tecnologie, ai mezzi e veicoli per il trasporto stradale, pesante e leggero, agli allestimenti, ai rimorchi e ai semirimorchi, agli pneumatici e alla componentistica, ai prodotti e ai servizi per la filiera dei mezzi di trasporto. In svolgimento fino al 19 ottobre 2024 nei padiglioni del Piacenza Expo, la manifestazione è organizzata da Mediapoint & Exhibitions.