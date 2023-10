T3-Truck Tyre Trailer, Griffini: “Sarà fiera cost effective con approccio molto realistico”

“T3 vuole essere una fiera cost effective con un approccio veramente molto realistico. Si svolgerà ad ottobre 2024 e sarà dedicata ai professionisti del settore”. Lo ha detto Gianenrico Griffini, presidente Truck of the year e redattore ‘Allestimenti & Trasporti’, a margine della conferenza stampa di presentazione di T3-Truck Tyre Trailer”, la manifestazione organizzata da Mediapoint & Exhibitions interamente dedicata a tutti i mezzi di trasporto comprendendo tra questi camion, furgoni, rimorchi la loro componentistica e i relativi pneumatici, in programma dal 17 al 19 Ottobre 2024 a Piacenza Expo. La presentazione di T3 si è svolta nel corso della prima delle tre giornate del Gis, le giornate italiane del sollevamento anch’esse organizzate da Mediapoint & Exhibitions.