Tabacco: Contrabbando di sigarette in aumento, presentato il 2° Rapporto M.a.c.i.s.t.e.

35,8 miliardi di sigarette illecite consumate nell'Unione Europea nel 2022 e una perdita stimata di 11,3 miliardi di euro. Sono alcuni dei dati emersi durante la presentazione della seconda indagine del Rapporto M.A.C.I.S.T.E. (Monitoraggio Agromafie Contrasto Illecito Settori Tabacchi e E-cig), realizzato da Eurispes in collaborazione con la Fondazione Osservatorio Agromafie e con il contributo di Philip Morris Italia. In questo contesto di aumento del contrabbando di sigarette rispetto all'anno precedente, con effetti significativi sulle entrate fiscali dei governi europei, l'Italia si distingue come "best practice”.