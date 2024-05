Tajani incontra Capasa (Cnmi): "Moda punta diamante del Paese"

Si è svolto il 28 maggio, a Milano, presso la sede dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, un incontro tra il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il presidente Cnmi, Carlo Capasa. All’incontro erano inoltre presenti l’ambasciatore Francesco Genuardi, capo di Gabinetto del ministro e Ermenegildo Zegna, presidente e ceo del Gruppo Ermenegildo Zegna e membro del comitato strategico di Cnmi. Vari i temi in agenda e discussi durante l’incontro. "La moda è la seconda industria in Italia con oltre 100 miliardi di fatturato, di cui 90 di esportazioni - ha esordito il presidente Capasa - e questo incontro, particolarmente sentito da parte di Cnmi, può segnare l’inizio di un percorso condiviso per consolidare le sinergie tra Camera Nazionale della Moda Italiana, il ministero degli Affari Esteri e il governo.” Benvenuto, dunque, il protocollo d’intesa proposto da Cnmi e accettato con soddisfazione dal ministro Tajani, il quale ha assicurato che verrà messo allo studio immediatamente.

Capasa ha anche menzionato l’importanza di istituire un Advisory Committee per lavorare sinergicamente e strategicamente tra pubblico e privato. Altra tematica dell’incontro quella di tracciare un percorso di internazionalizzazione rivolto alle aziende ed ai mercati. “Apprezzando lo sforzo che lei, ministro, ed il governo tutto, portate avanti, vorrei sottolineare - ha detto Capasa - quanto sia fondamentale rafforzare le attività legate all’internazionalizzazione delle aziende italiane al fine di facilitare le relazioni dei nostri marchi con le istituzioni straniere”.

Tajani ha menzionato delle occasioni di incontro e networking ulteriori, in cui rafforzare queste relazioni, la partecipazione a Business Forum o Giornate dell’Export in qualità di relatori e ha proposto, come occasione di promozione, l’organizzazione di eventi dedicati alla moda italiana all’interno delle ambasciate estere. Sempre in tema di internazionalizzazione e relazioni con i mercati esteri Capasa ha illustrato al ministro Tajani le attività europee di Cnmi legate alla sostenibilità; Cnmi è impegnata nel Technical Secretariat del gruppo di lavoro della Commissione Europea Pef-Product Environmental Footprint Category Rules e, grazie al suo ruolo in Efa – European Fashion Alliance, di cui Cnmi è tra i fondatori, è ampia l’attività di Cnmi nel nostro continente a favore di attività sostenibili.

Il meeting è proseguito con una overview sulle possibili misure di contrasto alla contraffazione e ai mercati non regolamentati che sviluppano concorrenza sleale a chi regolarmente produce in Italia. “Nonostante alcune norme positive contenute nella legge sul Made in Italy - ha detto Capasa - ci sono ancora ampi spazi di miglioramento su questo tema che resta essenziale per chi lavora nel settore”. È stato sottolineato, tra gli altri punti, che va aumentata la collaborazione fra guardia di finanza e autorità portuali per tracciare le merci in entrata ed in uscita dai porti al fine di sequestrare i prodotti falsificati. Il ministro Tajani, a questo punto, ha ribadito l’importanza della lotta alla contraffazione che reputa priorità del governo. In chiusura è stata affrontata la tematica della formazione che è necessaria per rafforzare la filiera di un mercato che esporta il 90% dei propri prodotti all’estero e necessita di tenere alta la propria competitività. Grande soddisfazione in Cnmi per la disponibilità del Ministro verso tutte le tematiche affrontate e l’impegno, da parte di tutti i partecipanti, a sviluppare l’importante protocollo d’intesa avviato con questo incontro.