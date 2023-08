Il tappo rimane attaccato alla bottiglia? Sono le nuove regole. Le bottiglie di plastica monouso, dall'acqua alle bibite, presentano una novità a cui non tutti sono ancora abituati. Il tappo, una volta svitato, rimane attaccato all''anello' attorno al collo della bottiglia. Perché il cambiamento? Chi lo ha deciso? Al momento, l'adesione alle 'nuove regole' avviene su libera scelta dei produttori, ma dall'inizio del 2024 scatterà l'obbligo in base alla direttiva Ue. Per la precisione, l'atto in questione è la direttiva 904 del 2019, che prevede i cosiddetti 'tethered caps' per bottiglie inferiori ai 3 litri. La novità mira a ridurre la dispersione di rifiuti di plastica nell'ambiente. La separazione dei tappi dalle bottiglie rischia di portare alla produzione di microplastiche, particolarmente dannose quando arrivano nei mari e nei corsi d'acqua.