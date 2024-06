"Innovazione è unire mondi diversi, WMF vuole aprire la testa delle persone, far conoscere cose nuove e di tanti temi differenti e complementari tra loro" cosi Giorgio Taverniti, Tech Educator WMF, in occasione del WMF - We Make Future, a Bologna dal 13 al 15 giugno all’interno dei padiglioni di BolognaFiere.