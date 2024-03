Taxi, Gallucci (Orsa): "Intervento Antitrust anomalo, ci siamo stancati di attacchi"

"L'intervento dell'Antitrust è anomalo anche perché noi siamo un servizio pubblico non di linea e non siamo sul libero mercato. E' l'ennesimo attacco alla categoria. Ci siamo stancati. E' una bomba ad orologeria che scatta in alcuni momenti dell'anno". Ad affermarlo all'Adnkronos è il segretario nazionale di Orsa Taxi, Rosario Gallucci commentando l'intervento dell'Antitrust. "C'è chi parla addirittura di 1,3 milioni di chiamate inevase ma stiamo scherzando? Significherebbe che quando dobbiamo lavorare ci nascondiamo, che paghiamo un canone per un radiotaxi per non usarlo. L'Antitrust ora chiede di introdurre più licenze. Ora i Comuni si assumano le loro responsabilità altrimenti la categoria si piazzerà sotto i comuni e veramente non si troveranno più taxi per le strade".

A Napoli, osserva Gallucci, "parlano di criticità quando ci sono altri problemi: sono state chiuse diverse strade in centro e vicine allo stadio per problemi strutturali, nel tempo le amministrazioni hanno tolto 21 chilometri di viabilità, c'è un piano del traffico che impatta negatività sulla velocità commerciale del nostro servizio". Ora, aggiunge Gallucci, "l'Antitrust che parla di disservizi dovrebbe chiedere spiegazioni ai vari assessori dei comuni interessati. Non è che ci dobbiamo trovare con 20-30% di auto in più a causa di un'inefficienza delle amministrazioni locali".

"Invece di correre dietro ai voleri dell'Authority... Perché le istituzioni locali ed in special modo a Napoli non si impegnino sul dilagante e incontrastato problema dell'abusivismo?", si chiede Gallucci. Domani, aggiunge, "c'è un nuovo incontro con il Mit. Siamo ancora in una fase di presentazione delle bozze. La settimana prossima inizierà la discussione. Intanto le Ncc, anche se siamo ancora in fase di presentazione delle bozze, stanno già scioperando. Chissà perché?".