Proclamato uno sciopero dei tassisti per il prossimo 10 ottobre da parte delle sigle Usb-taxi, Or.s.a.-taxi e Fast Confsal-taxi. "Le strumentalizzazioni e le menzogne hanno le gambe corte. Noi scioperiamo perché - spiegano i sindacati - i governi di qualsiasi tipo (centrodestra, centrosinistra o tecnico) come hanno sempre fatto, subiscono una campagna stampa disgustosa. L'avvicinarsi delle Elezioni Europee invogliano il 'Governo Meloni' a darci in pasto all'opinione pubblica. L'articolo 3 del 'Decreto Asset' ne è un chiaro esempio".

"Lo scarica barile tra Governo e Enti Locali per nascondere le carenze del Trasporto Pubblico di Linea e i conseguenti tagli vengono scaricati addosso al Servizio pubblico taxi. I dissesti provocati da Tariffe indecenti e mancanza di pianificazione vengono occultati, per colpevolizzare i taxi indicandoli come i responsabili di tutti i mali del mondo", spiegano.