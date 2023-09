Autorizzato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il progetto definitivo del secondo tratto del Tyrrhenian Link, intervento in cavo sottomarino, in corrente continua, tra Sardegna, Sicilia e Campania per il quale Terna, società italiana operatrice delle reti di trasmissione dell'energia elettrica, ha previsto un investimento complessivo di 3,7 miliardi di euro.