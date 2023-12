Terremoto: Bper Banca stanzia plafond di 100 mln per interventi edili sisma 2009 in Abruzzo

È stato siglato all'Aquila, il protocollo d'intesa con cui Bper Banca ha stanziato un plafond di 100 milioni di euro finalizzato a supportare gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo, legati all’utilizzo del Supersismabonus (Superbonus 110% e Sismabonus).

L'accordo è stato sottoscritto nella sede Bper Banca di corso Vittorio Emanuele, all'Aquila, alla presenza di Stefano Vittorio Kuhn, Chief Retail & Commercial Banking Officer di Bper Banca, Giuseppe Marco Litta, responsabile Bper Banca Direzione territoriale Centro Est, Pierluigi Biondi, sindaco dell'Aquila, Giovannino Anastasio, Coordinatore dei Sindaci del cratere sismico, Mario Fiorentino, Coordinatore della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e Gianni Frattale, presidente Ance L'Aquila.

L’intesa recepisce la recente deroga, prevista dal Governo e varata dal Parlamento, per la ricostruzione degli edifici privati nelle regioni colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, che consente fino a tutto il 2025 di beneficiare del Supersismabonus 110% in abbinamento sia alla cessione del credito d’imposta che allo sconto in fattura. Le imprese iscritte all’Anagrafe avranno l’opportunità di presentare a Bper Banca la richiesta di un plafond dedicato alla cessione dei crediti di imposta, che sarà sottoposto ad analisi ed istruttoria da parte dell’Istituto.