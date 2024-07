Terzo settore, Fallucchi (Forum Terzo Settore): "Obiettivo è ridare vita a economia buona"

“Dal 2017 con la riforma del terzo settore anche gli enti di terzo settore e le associazioni vengono richiamate a un modello più serrato, più trasparente, più solido e questo sicuramente ha aperto anche a una maggiore necessità di trovare un dialogo, un partenariato anche nel mondo della finanza ma anche viceversa perché il mondo della finanza ha letto nella sfida dell'agenda 2030 una nuova prospettiva dentro la quale ridare vita a un'economia buona che stia vicino alle persone e alle comunità”. Sono le parole di Vanessa Fallucchi, portavoce Forum Terzo Settore ospite a ‘Cantieri Viceversa’, la tre giorni dedicata alla finanza sostenibile e al Terzo Settore in corso al Bper Forum di Modena.

“Non va dimenticato l'obiettivo comune che ovviamente non è la patrimonializzazione -ha continuato Fallucchi- ma è importante valutare la generatività di quello che viene fatto e prodotto anche attraverso le attività che possono essere sostenute dal mondo finanziario perché hanno una ricaduta non solo economica ma di benessere sociale diffuso”.

Cantieri Viceversa ha come compito cercare un allineamento culturale e operativo tra soggetti del mondo della finanza e enti del terzo settore. “Un allineamento non affatto scontato -ha spiegato la portavoce del Forum del Terzo Settore- noi ci stiamo lavorando ormai da qualche anno e soprattutto cerchiamo una crescita, un'evoluzione culturale comune in una scommessa su un'economia che abbia un impatto sociale significativo nelle comunità. Entrambi questi mondi stanno cercando di orientarsi verso questi obiettivi e dentro a ‘Cantieri Viceversa’ cerchiamo di farlo anche in una maniera piuttosto operativa”.

Tra le necessità quella di fare in modo che i soggetti del terzo settore, che rispondono a domande di bisogni e modelli di sviluppo diversi da quello attuale, possano avere un partenariato con il mondo della finanza. “Sicuramente l'accesso al credito è un tema importante ma non è soltanto questo. Bisogna lavorare in una direzione dove gli impatti si valutano e i soggetti vengono inclusi in quelli che sono dei processi aperti all'interno del mondo finanziario. Questo è un match sicuramente non solo utile ma estremamente sfidante”, ha concluso Fallucchi.