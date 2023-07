Testoni riapre a Milano in quadrilatero lusso

Il brand di calzature e pelletteria Made in Italy, fondato a Bologna nel 1929, ritorna con una nuova boutique in via Gesù 11

Testoni, il brand di calzature e pelletteria Made in Italy, fondato a Bologna del 1929, ritorna nel quadrilatero della moda con una nuova boutique in via Gesù 11. Lo spazio, di circa 80 metri quadrati, si compone di due grandi ambienti più una sala riservata, che offre discrezione alla clientela più esigente e dedicata a Made to Order, il nuovo servizio del brand, attivo a partire dalla seconda metà dell’anno, che consentirà ai clienti di personalizzare le proprie calzature in base al proprio stile. "Siamo molto felici di poter aprire il nuovo monomarca in Italia, in via del Gesù, la via dello shopping per l’uomo a Milano - sottolinea Massimo Bettio, ceo Italia Testoni -. In questo modo ci posizioniamo immediatamente in uno snodo nevralgico per lo shopping di lusso, intercettando anche la clientela internazionale che è solita frequentare la città”.

L’apertura dà il via a un nuovo corso per il brand, con un concept rinnovato, a partire dal logo Testoni, essenziale, pulito e versatile. Un forte omaggio al fondatore dell’azienda Amedeo Testoni, la cui passione per la ricerca di prodotti Made in Italy della più alta qualità artigianale, dalle linee essenziali e timeless, resta tuttora un valore fondamentale. Anche lo stile del nuovo store interpreta il Dna del brand. La storia secolare e il legame con la città storica di Bologna appaiono immediatamente riconoscibili nella nuova apertura milanese. In particolare, nella scelta di materiali tradizionali come il marmo rosso che richiama l’architettura storica di Bologna, la 'turrita', contraddistinta da oltre 150 torri, dove la pietra bianca si associa al diffusissimo rosso delle mura, delle case medievali, dei tetti in cotto che colorano di vivo la città. Il marmo rosso viene usato con discrezione, per i pilastri esagonali dei telai espositivi e nell’imponente elemento cassa-reception.

Presente l’elemento dell’acciaio, in finitura satinata dorata, e la lamiera bronzata scura, materiali antichi e nobili, senza tempo, usati negli allestimenti dei musei e palazzi storici come nelle boutique di tenore a cui fanno da contrasto le morbidezze dei tessuti come lino, seta e velluto rosso Lambrusco, che enfatizza e dialoga con il rosso del marmo. Spazio ai pattern iconici del brand, tra cui spicca Filettone, la classica bordatura in pelle che congiunge le varie parti della tomaia creando raffinati profili in contrasto, si ritrova nelle sottili cornici dorate degli arredi, intervallando diversi materiali e finiture. Con questo primo opening italiano Testoni inizia un nuovo corso, all’insegna di un’espansione della catena retail e wholesale e rinforza la sua posizione a livello internazionale come brand di riferimento per il lusso Made in Italy.