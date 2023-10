Tim, incontro tra Mef e vertici Vivendi

Massimo riserbo oggi al termine dell’incontro che ha avuto luogo tra i vertici di Vivendi e il Governo per affrontare il dossier Tim, in particolare la cessione di NetCo. Alla riunione, al Mef alla presenza del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, la media company francese era rappresentata dal presidente del Direttorio e Ceo, Arnaud de Puyfontaine e dal presidente del Supervisory board Yannick Bolloré, figlio del patron del gruppo, Vincent. Nessun commento al termine dell’incontro cui secondo indiscrezioni di stampa avrebbe preso parte anche il capo di gabinetto della presidenza del Consiglio Gaetano Caputi.

Al centro del confronto la cessione di NetCo, la società di Tim che comprende la rete primaria e secondaria e i cavi sottomarini di Sparkle, al fondo Usa Kkr cui si affiancherà lo stesso Mef con una quota fino al 20% della futura società. Vivendi che è socio al 23,75% di Telecom Italia si è fin qui mostrata contraria alla cessione dell'asset alle cifre che sono circolate (si parla di un'offerta vicina ai 23 miliardi compresa di earn out) ritenute non adeguate. Il gruppo francese nutre dubbi anche sulla sostenibilità della ServCo cioè la società dei servizi, l'altro ramo in cui è stato diviso il gruppo in vista della separazione della rete.

Il faccia a faccia tra i vertici del gruppo francese e il governo, avviene prima dell'invio dell'offerta vincolante da parte di Kkr che ha chiesto e ottenuto da Tim lo slittamento del termine al 15 ottobre. Tra le motivazioni del rinvio della data del 30 settembre indicata in occasione del via libera di Tim alla negoziazione in esclusiva con Kkr vari fattori che rimandano alla complessità del dossier: non solo per l'entrata in partita del Mef e F2i che devono terminare la due diligence ma anche perchè la stessa Kkr vorrebbe comprendere nell'offerta vincolante il contratto in esclusiva tra il venditore Tim e l’acquirente per l’utilizzo della rete.