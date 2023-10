Tim ha ricevuto da Kkr oggi 16 ottobre 2023 l'offerta vincolante su NetCo, relativa alle attività di rete fissa di Tim, inclusa FiberCop. Lo comunica una nota del gruppo. In relazione alla partecipazione detenuta da Tim in Sparkle, si legge nella nota, Kkr ha formulato una nuova offerta non vincolante, in attesa di procedere alla trasmissione di un’offerta vincolante entro 4/8 settimane, al termine delle attività di due diligence in corso, richiedendo un periodo di esclusiva fino al prossimo 20 dicembre.

L'offerta su NetCo scade l'8 novembre 2023, ferma restando la possibilità di discutere i termini di ulteriori estensioni sino al prossimo 20 dicembre. Non appena completata l’analisi, l’offerta vincolante verrà portata senza indugio all’esame del Consiglio di Amministrazione, conclude la nota.

Giorgetti: "Chiudere l'offerta è stato molto complicato"

''Chiudere l'offerta per Netco è stata molto complicata nella procedura''. Ora ''la proposta è sul tavolo, il tema di Tim è complesso la decisione spetterà al Cda e all'assemblea'', dice il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso della conferenza stampa che si tiene a palazzo Chigi dopo il via libera alla Manovra 2024.

Se non sarà accettata la proposta di Kkr per l'acquisizione din una quota di Netco ''si penserà a qualcosa di diverso'', aggiunge. La decisione sarà presa del Cda e dall'assemblea, quindi ''non entro in questi aspetti'' e anche ''le fasi successive, in caso di accoglimento della proposta, sarà molto complesso'', sottolinea il ministro. ''Questo governo, per quanto riguarda le vicende incancrenite, si è mosso e ha fatto delle proposte, vediamo adesso l'esito finale, soprattutto se la proposta è accetta''.

''Noi non ci stiamo tirando indietro, anche su faccende delicate e sensibili prenderemo le decisioni che dovremo prendere con atteggiamento che il ministero ha avuto per la legge di bilancio e le privatizzazioni'' con ''grandissima serietà'', sottolinea.