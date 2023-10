Titoli Stato, Meloni: "Rendimenti alti non preoccupano, Italia solida"

"Non sono preoccupata. Trovo che l'Italia sia un'economia molto solida e trovo che la solidità che questo governo sta dimostrando nello spendere le risorse che ha in modo serio, facendo leva sulla crescita economica, venga compreso bene da tutti". Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo, a Granada a margine del Consiglio Europeo informale, a chi le chiede se sia preoccupata per gli elevati rendimenti raggiunti dai Btp negli ultimi giorni, in vista dell'invio a Bruxelles del documento programmatico di bilancio, la manovra economica. Il decennale italiano rende intorno al 4,9%, mentre l'equivalente greco circa il 4,35%. Lo spread Btp-Bund, oggi meno significativo di un tempo perché anche i rendimenti dei titoli tedeschi salgono con il rialzo dei tassi di interesse, è intorno ai 200 punti base.