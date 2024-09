Torna la Rome Future Week: dal 16 al 22 settembre con centinaia di eventi

Torna la Rome Future Week: dal 16 al 22 settembre centinaia di eventi nella Capitale per parlare di futuro e innovazione Eventi, conferenze, talk e mostre per un pubblico di tutte le età, dagli studenti ai professionisti Roma si prepara ad accogliere una grande e vivace kermesse, dedicata all’innovazione e animata da conferenze, talk, mostre e workshop: tema portante sarà la progettazione del futuro insieme a cittadini e cittadine, protagonisti attivi dei prossimi cambiamenti. Aziende, manager, università, enti, organizzazioni pubbliche e private saranno al centro dei centinaia di eventi in calendario dal 16 al 22 settembre in una serie di location diffuse nella Capitale, per scoprire come l’innovazione determinerà il futuro di molti settori: dalla tecnologia alla mobilità, dall'economia alla cultura, dalla ricerca alle smart city.

Dopo una prima edizione di ampio respiro e grande successo di pubblico, torna dunque la Rome Future Week, iniziativa ideata da Michele Franzese e SCAI Comunicazione, con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e fortemente voluta dall'Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale, Monica Lucarelli, con l’obiettivo di imprimere la parola “futuro” nel libro ideale di Roma, città eterna dall’innato tratto visionario, luogo millenario in cui l’innovazione di Rome Future Week trova la sua naturale collocazione. RFW, infatti, vuole ancora una volta porre l’accento sulla capacità di Roma di accogliere iniziative e intelligenze di ampio respiro, offrendo un caleidoscopio di opportunità, luoghi e situazioni. Per questo, l’evento si svolgerà in varie location, diverse per area geografica e tipologia, tra cui il Consorzio Elis/Consel, alcuni edifici storici come Palazzo della Cancelleria, Palazzo Braschi, Palazzo Valentini, Palazzo Poli, ma anche location moderne come la Case delle Tecnologie Emergenti nella Stazione Tiburtina e luoghi iconici come Cinecittà World, Casale dei Cedrati, Castelletto di Torre Angela, fino a luoghi istituzionali come Sapienza e Europe Experience David Sassoli. E più di 250 altre, che ospiteranno vari eventi in diversi giorni della settimana.

Tra gli appuntamenti della “settimana futuristica” di Roma, un risalto particolare sarà dato al mondo della cultura, della creatività e dell’innovazione al servizio della collettività. Molti saranno i dibattiti su ricerca, salute, benessere e innovazione finanziaria, senza tralasciare le tecnologie che stanno cambiando la nostra epoca con un impatto sul futuro ancora da decifrare: prima fra tutte l’Intelligenza Artificiale, tematica presente in oltre 100 eventi, passata in pochi mesi dalla scrivania di qualche manager visionario alla quotidianità di tutti i settori aziendali, di enti e pubbliche amministrazioni, costringendo cittadini e istituzioni a ripensare la propria quotidianità alla luce di quella che è ormai stata riconosciuta come quarta rivoluzione industriale. Naturalmente, un’attenzione particolare sarà rivolta al pubblico: tutti gli appuntamenti sono infatti pensati per consentire un confronto costante tra speaker e partecipanti, in modo da coinvolgere tutte le generazioni grazie a format differenti, coinvolgenti e interattivi. Gli eventi inizieranno la mattina ma sono in programma anche diverse proposte serali, a partire dalle 20:00.

“Roma si prepara a essere di nuovo protagonista con la seconda edizione della Rome Future Week, trasformando la città in un laboratorio aperto verso il futuro. Il 16 settembre inaugureremo la settimana con l'evento "Tecnologie per il futuro di Roma" che metterà in luce i progetti tecnologici più ambiziosi, che stanno già plasmando la nostra capitale. Insieme a imprese, istituzioni e giovani, dimostreremo come Roma stia tracciando un percorso chiaro verso un futuro basato su sostenibilità e innovazione. Sarà un'occasione preziosa per fare rete, condividere idee e concretizzare visioni d’avanguardia per la crescita della città", ha dichiarato l’Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità Monica Lucarelli.

“Abbiamo scelto di rinnovare la partnership con Rome Future Week® poiché riconosciamo il valore di questo progetto, che rappresenta un format innovativo per promuovere la destinazione in un’ottica sostenibile e inclusiva. La narrazione del territorio, articolata attraverso una serie di eventi diffusi, capillari e trasversali, che coinvolgono un’ampia gamma di realtà imprenditoriali territoriali e location storiche e contemporanee, offre straordinarie opportunità di networking, formazione e aggiornamento. Questo approccio ci permette di perseguire obiettivi sempre più ambiziosi e di avvicinare l’offerta del territorio alle grandi Capitali europee. Per questo motivo, parteciperemo attivamente alla seconda edizione della Rome Future Week®, contribuendo con la nostra esperienza ai momenti di incontro, ai panel e ai workshop, per disegnare insieme il futuro del settore, in cui turismo e innovazione sono profondamente interconnessi”, ha dichiarato Onorio Rebecchini, Presidente del Convention Bureau Roma e Lazio. Rome Future Week rappresenterà un microcosmo di cultura e dibattiti ma anche di socialità e intrattenimento by night.

A ravvivare le diverse serate ci sarà infatti il progetto “RFW Pollination”, che grazie ad un’originale sintesi tra innovazione e creatività impollinerà letteralmente Roma con eventi e performance su tutto il territorio urbano, grazie ad un ricco programma artistico e musicale. Ogni sera, infatti, un caratteristico locale della città ospiterà un DJ set: da Ostiense a Prati, da Termini a Flaminio, sei chioschi diventeranno luoghi di divertimento e aggregazione. La chiusura è prevista nello splendido Piazzale delle Muse, inedita piazza da poco rinnovata nel quartiere Parioli, che ospiterà il Sunset Party previsto per sabato 21 settembre.

Tra le iniziative dedicate alla formazione dei giovani dai 18 ai 30 anni, un’esperienza unica promossa da Rome Future Week® in collaborazione con Ford, future mobility sponsor dell’evento. L’obiettivo è di fare interagire oltre 200 ragazze e ragazzi, pronti a mettersi in gioco e vivere come Future Explorer, tra workshop, round table, hackathon, laboratori creativi e meet-up informali, per un totale di 15 ore di eventi innovativi.

“Siamo molto felici di partecipare e sostenere Rome Future Week. Roma è la nostra casa e poterci raccontare attraverso questo incredibile evento diffuso è una grande opportunità. Come Ford, crediamo che la mobilità possa coniugare tecnologia e sostenibilità per offrire un’esperienza di guida che diverta e allo stesso tempo rispetti l’ambiente. Saremo presenti con Ford Explorer, un SUV che ha ribaltato il concetto di esplorazione, completando un test drive incredibile con un giro del mondo interamente in elettrico, dove non sono mancate le sfide. Ci auguriamo possa essere d’ispirazione per i giovani e le giovani Future Explorer che parteciperanno alla Rome Future Week”, ha dichiarato Sabina Grixoni, direttrice comunicazione e relazioni esterne di Ford Italia.

Quest’anno, poi, è entrato in squadra anche ROAD - Rome Advanced District - una rete di imprese formata da Eni, Acea, Autostrade per l’Italia, Bridgestone, Cisco e Gruppo FS che all’interno del progetto operano in sinergia, con una serie di appuntamenti che si svolgeranno nell’area del Gazometro, la zona industriale di Roma nel quadrante Ostiense. ROAD si pone l’obiettivo di sviluppare, promuovere e accelerare progetti di innovazione, ricerca scientifica, industriale e tecnologica, ma anche sviluppare startup e PMI innovative. “Abbiamo ideato Rome Future Week con l’obiettivo di lasciare il segno, sin dalla sua prima edizione. Desideriamo che le persone si connettano con il futuro e tra di loro, che scambino idee ed informazioni per contribuire a migliorare la società in cui viviamo”, dichiara Michele Franzese, ideatore dell’evento. “Ma soprattutto l’evento si pone l'obiettivo di plasmare un futuro sostenibile, inclusivo e innovativo per Roma attraverso iniziative concrete”.

Tra queste iniziative, raccontate in un vero e proprio Manifesto, panel dedicati alla promozione della diversità di genere, l’inclusività per le persone con disabilità garantita dalla sottotitolazione degli eventi in collaborazione con il partner PEDIUS, la promozione della mobilità a basso impatto durante gli spostamenti e tante altre accortezze per ridurre l’utilizzo di plastiche e sprechi nel corso della rassegna. “Innovazione e sostenibilità sono due leve strategiche per la competitività delle imprese nel lungo periodo. Noi, come SACE, ci crediamo fortemente e per questo siamo partner della Rome Future Week 2024.

L’obiettivo di SACE è quello di supportare sempre più imprese nella loro doppia transizione, sostenibile e digitale, e tutte le nostre soluzioni utili in questa direzione sono disponibili sul nostro portale SACE ESG Hub – ha dichiarato Antonio Frezza, Chief Marketing & Communications, Sales PMI & Property Management Officer - All’interno di ESG Hub abbiamo poi attivato una serie di offerte esclusive per gli 11 settori del futuro che abbiamo identificato, dall’economia circolare alla bioeconomy, dalla manifattura 4.0 all’edilizia sostenibile fino alla blue & silver economy, che sono strategici per la crescita sostenibile del nostro Sistema Paese”.

Alla conferenza stampa di Rome Future Week 2024 hanno inoltre partecipato Carlo Corazza, Capo dell’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia, che ha patrocinato RFW, Irene Baldriga, Delegata per il Public Engagement della Sapienza Università di Roma, che oltre ad aver patrocinato RFW ospiterà diverse iniziative nel corso della settimana; Fabio Faltoni, Presidente Ford Italia; Floriana Ferrara, IBM CSR Country Manager IBM che, offrendo ai giovani corsi sull’Intelligenza Artificiale, ha contribuito al progetto Future Explorer. Ancora, Claudia Rutigliano, Scientific Coordinator Fondazione MSD, promotrice di un evento su un tema significativo come quello dell’inclusività delle cure, Alfredo Maria Becchetti, Presidente di Infratel, società che ha organizzato un importante evento sull'AI e Romolo Guasco, Direttore Confcommercio Roma, main partner del progetto RFW.