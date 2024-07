Transizione ecologica ed energetica, colmare Gap competenze nel tessuto agroalimentare italiano

Si è svolto a Verona il convegno organizzato da Nomisma in collaborazione con Philip Morris Italia, intitolata “Le competenze per la transizione ecologica ed energetica nelle imprese agroalimentari italiane: stato dell’arte e fabbisogni”, in cui stakeholder del settore si sono confrontati in merito alle sfide della transizione ecologica ed energetica a cui le imprese sono chiamate e che non possono prescindere dallo sviluppo dell’innovazione, in particolare digitale, in un contesto in cui l’agricoltura e l’industria alimentare valgono 77 miliardi di euro di valore aggiunto e un export che nel 2023 ha superato i 64 miliardi di euro.