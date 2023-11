Transizione Energetica, Arrigoni (GSE Italia): "Importanti saranno green gas come Gpl"

“La diversificazione dei vettori energetici è importante. Non ci può essere una transizione ecologica efficace senza l’applicazione del principio della neutralità tecnologica. C’è la consapevolezza che il gas naturale avrà un ruolo importante nella transizione e con questo lo sono anche i green gas, come il Gpl, e per questo vanno sostenuti”. Lo ha detto il presidente di GSE Italia, Paolo Arrigoni, a margine del suo intervento al tavolo di discussione ‘Liquid gas supporting decarbonisation’, tenutosi nel convegno annuale ‘LPG Week’ che si sta tenendo a Roma presso il centro congressi La Nuvola.