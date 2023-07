Transizione energetica, Iollo (Q8): “Diversificare fonti, presentata prima stazione rifornimento idrogeno a Roma”

“La presentazione della prima stazione di rifornimento a idrogeno nella città di Roma è un perfetto esempio di cosa intendiamo come transizione energetica. I drivers della transizione devono avere un mantra che li guidi: la sostenibilità da un punto di vista economico e sociale. Per assicurare sostenibilità alla transizione energetica, c’è bisogno di una diversificazione delle fonti di approvvigionamento”. Lo ha dichiarato Raffaele Iollo, consigliere di amministrazione e direttore logistica di Q8 Italia, in occasione della presentazione del progetto della prima stazione di rifornimento a idrogeno a Roma realizzata in collaborazione con Maire Tecnimont.