Transizione green, secondo l’UE servono oltre 700 miliardi in più l’anno

Si parla spesso di transizione green in termini di governance e best practice delle aziende e dei cittadini, ma quali sono i costi economici di questa svolta profonda? Decisamente alti, anzi “senza precedenti” per citare quanto riportato nella relazione di previsione strategica 2023 della Commissione Europea. Nel dettaglio, servono oltre 700 miliardi in più l’anno, di cui circa 620 miliardi per raggiungere gli obiettivi del Green Deal, oltre a circa 92 miliardi per raggiungere quelli relativi al Net Zero Industry Act nel periodo 2023-2030. Il documento strategico della Commissione Europea sottolinea inoltre come la maggior parte di tali investimenti dovrà provenire da finanziamenti privati. Al tempo stesso un ruolo importante nel finanziare la transizione green sarà legato ai bilanci dei Pasi membri. In tal senso l’Unione Europea afferma di essere pronta a spendere 578 miliardi di euro, che corrispondono a circa il 30% del suo bilancio complessivo, per interventi e azioni a contrasto dei cambiamenti climatici. Oltre alla transizione green, la relazione della Commissione Europea sottolinea come siano in crescita anche altri importanti investimenti strategici. A cominciare dalla transizione digitale, i cui costi si aggirano attorno a 125 miliardi di euro l’anno, oltre ai costi direttamente connessi ai cambiamenti geopolitici in atto tra i quali le spese per la difesa che risultano in deciso aumento e le spese previste per la ricostruzione dell’Ucraina, in questo caso si parla di circa 384 miliardi di euro nei prossimi 10 anni.

I 10 punti per una transizione sostenibile

La transizione green deve sempre avere al centro le persone e il benessere della società nel suo complesso. Per garantire questi presupposti fondamentali occorre una risposta decisa e condivisa delle istituzioni europee e dei singoli Stati membri su 10 aspetti centrali: 1. Nuovo contratto sociale europeo; 2. Promozione di un’economia comunitaria resiliente a zero emissioni con particolare attenzione a fattori come l’autonomia strategica aperta e la sicurezza economica; 3. Rafforzamento della cooperazione con i principali partner dell’UE; 4. Sostegno all’evoluzione di produzione e consumo verso la sostenibilità; 5. Promozione di un modello di “Europa degli investimenti” anche tramite interventi pubblici per sostenere i flussi finanziari verso la transizione green; 6. Allineamento dei bilanci pubblici alla sostenibilità anche grazie all’efficientamento della spesa pubblica; 7. Ulteriore spostamento degli indicatori politici ed economici verso il benessere sostenibile e inclusivo anche grazie all’adeguamento del Pil in relazione a diversi fattori; 8. Maggiore possibilità per i cittadini europei di contribuire direttamente alla transizione green attraverso nuove opportunità professionali e sviluppo di competenze; 9. Sviluppo di politiche sull’equità generazionale per sostenere il processo di transizione; 10. Creazione della prevenzione civile a integrazione della protezione civile mediante l’implementazione degli strumenti di “preparazione e risposta”. L’obiettivo generale di questi dieci punti è sintetizzato dalla dichiarazione di Maros Sefcovic, vicepresidente della Commissione Europea: “L’intento è mantenere l’Europa in prima linea nella transizione verso la sostenibilità, facendo leva sul nostro modello di economia sociale di mercato e sulla nostra potenza commerciale nel mondo”.