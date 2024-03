Trasporti, Barbo (Amazon Italia logistica): "Sostenibilità ed efficienza in logistica nautica"

“La logistica nautica mostra sostenibilità efficienza, ma anche affidabilità e flessibilità". È quanto emerge dal nuovo studio commissionato da Amazon su “L’intermodalità marittima: il ruolo del comparto per l’economia italiana e gli effetti socio-economici e ambientali per le imprese” e condotto dal Centro Greed – Università Bocconi. I risultati della ricerca sono stati presentati alla prima giornata di LetExpo, la fiera del trasporto e della logistica sostenibili organizzata da Alis Service in collaborazione con Veronafiere.