Trasporti: Caradonna (Fnm), 'Infopoint Cantieri ci avvicina ad utenti'

"Con la creazione di questo ufficio a contatto con il pubblico abbiamo voluto avvicinarci ulteriormente a tutte le richieste che l'utenza potrà avanzare, in particolare riguardo ai tempi, alle modalità e alle procedure con cui vengono gestiti i cantieri". Lo ha detto Fulvio Caradonna, consigliere delegato di Fnm, partecipando oggi a Milano all'inaugurazione dell'Info point Cantieri di Ferrovienord - Gruppo Fnm situato nella stazione di Milano Cadorna. Lo spazio dedicato all'informazione ai cittadini sulle attività di manutenzione e sviluppo della rete lombarda sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30.