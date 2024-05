“Abbiamo fatto una battaglia molto importante a livello internazionale per affermare che alla decarbonizzazione si arriva con il biofuel e non con l’elettrico e l’idrogeno. Il futuro è un carburante compatibile con la motoristica attuale”. Così il presidente di Enac, Pierluigi Di Palma, a margine convegno SAF, the bet to win tenutosi a Roma e organizzato da Eni con la collaborazione di Enac e Adr.