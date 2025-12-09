circle x black
Trasporti: Gibelli (Fnm), 'Infopoint Cantieri utile anche per raccogliere suggerimenti'

09 dicembre 2025 | 17.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"È importantissimo che i viaggiatori conoscano bene tutte le informazioni che riguardano il nostro mondo. L'infopoint è una relazione stretta, sia per dare informazioni che per raccogliere suggerimenti sull'evoluzione della mobilità nella nostra città". Sono le parole del presidente di Fnm, Andrea Gibelli, intervenuto oggi a Milano all'inaugurazione dell'Info point Cantieri di Ferrovienord - Gruppo Fnm nella stazione di Milano Cadorna, dedicato ai cantieri ferroviari. Lo spazio sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30 per offrire informazioni sulle attività di manutenzione e sviluppo della rete ferroviaria lombarda.

