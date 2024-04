Nel corso del XVIII Convegno Nazionale di ASSTRA tenutosi a Roma si è discusso di transizione energetica e sfide del futuro per le aziende del TPL. Nuove flotte mezzi, veicoli alimentati con fonti di trazione pulite, tema dei consumi e fondo nazionale trasporti sono stati al centro del dibattito per comprendere come sarà possibile raggiungere tutti gli obiettivi ambientali per rendere il settore più organico al sistema economico ed industriale del paese.