Trasporti: Medeghini (Brescia Mobilità), “Creare sistema alternativo per adeguarsi ai clienti”

“Il trasporto pubblico per rispondere ai nuovi bisogni di mobilità deve adeguarsi velocemente. Le persone sono diventate più esigenti, serve attenzione al cliente, bisogna cioè creare un sistema che crei la possibilità per ognuno di noi di avere un’alternativa che deve essere più sostenibile per le città, più economica per l’utilizzatore, in termini di tempo di viaggio, di comodità e quindi di rapidità.”. Lo ha detto il Direttore generale di Brescia Mobilità S.p.a., Marco Medeghini, a margine del XVIII Convegno Nazionale di ASSTRA tenutosi a Roma.