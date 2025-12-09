Trasporti: Rossetti (Ferrovienord), 'all'Infopoint Cantieri notizie su durata ed entità lavori'

"Ferrovie Nord è molto impegnata in numerosi cantieri, anche di grande importanza, ed è quindi fondamentale fornire un punto di riferimento dove i cittadini possano rivolgersi, sia per segnalazioni, sia semplicemente per informazioni sulla durata o sull'entità dei lavori". Così il presidente di Ferrovienord Pier Antonio Rossetti, all'inaugurazione alla stazione di Milano Cadorna dell'Info point Cantieri di Ferrovienord - Gruppo Fnm, pensato per offrire al pubblico informazioni sulle attività di manutenzione e sviluppo della rete lombarda.