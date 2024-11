Trasporto aereo, Bignami: "Incentivare Saf in sede europea"

"Sostenere i Saf ma non con politiche di penalizzazione ma di incentivazione che evidentemente devono essere adottate in sede europea come stanno già facendo Stati Uniti e Regno Unito. Ma non con gli Ets che secondo noi non è pienamente condivisibile ma al contrario con una logica di premialità e incentivazione – dichiara Galeazzo Bignami, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a margine del terzo congresso fondazione PACTA - Patto per la decarbonizzazione del trasporto aereo –. L’onerosità dei Saf non è un’opinione ma un dato di fatto, tra l’altro che andrà risolto in qualche maniera perché costituiscono ad oggi l’unica soluzione tecnologica che abbiamo a disposizione al netto di altre forse che ad ora non sono percorribili. Su questo ci confronteremo con Eni per studiare le soluzioni, evidente che spostare sulla finanzia pubblica i costi non assorbiti dal mercato costituisce una redistribuzione che deve essere condivisa in sede comunitaria”.