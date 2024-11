Trasporto aereo, Di Palma (Enac): "Superato pregiudizio ideologico nei confronti del settore"

“Anche con questo percorso della fondazione credo che abbiamo contribuito a superare un pregiudizio ideologico nei confronti del trasporto aereo che voleva limitarne la fruibilità per le tratte intercontinentali con un’integrazione regionale aria-ferro. Io credo che la partenza rock del periodo post Covid fanno del trasporto aereo un elemento anche di crescita di paesi – dichiara Pierluigi Di Palma, presidente Enac e della fondazione PACTA, a margine del terzo congresso fondazione PACTA - Patto per la decarbonizzazione del trasporto aereo –. È evidente che noi arriviamo al 2050 con la motoristica attuale quindi il biofuel è l’unica compensazione per arrivare alla decarbonizzazione con un prezzo che sia compatibile con la sostenibilità economica, ambientale e sociale”.