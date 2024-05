“Il SAF ha un costo più elevato rispetto al jet fossile ma bisogna considerare che non servono ulteriori investimenti perché si possono utilizzare le infrastrutture già esistenti. Per questo è la soluzione migliore per la decarbonizzazione del trasporto aereo”. Così il direttore generale di Eni Energy Evolution, Giuseppe Ricci, a margine convegno SAF, the bet to win tenutosi a Roma e organizzato da Eni con la collaborazione di Enac e Adr.