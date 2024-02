Trattori, giovane allevatore lombardo: "lascio le mie vacche e vado a Sanremo, spero di salire sul palco"

"Speriamo di salire sul palco dell'Ariston per esprimere le nostre preoccupazioni. Saremo in quattro, le faremo dire a Giulia che è la più spigliata di noi perché il problema è rompere il ghiaccio". Ad affermarlo all'Adnkronos è Davide Pedrotti, 41 anni, allevatore di vacche da latte, ne ha 180 di razza pezzata rossa, per fare mozzarelle a pasta filata, nella sua piccola azienda familiare ad Asola in provincia di Mantova. "Intanto stasera partiamo con i nostri trattori".

Dal presidio di Brescia, dove Pedrotti sta con il suo trattore da vari giorni, una quindicina di trattori è partita e già arrivata a Roma in vista della manifestazione di venerdì, fa sapere l'allevatore. Intanto, a livello locale segnala che Riscatto Agricolo a Brescia "sta cercando di istituire un tavolo con le principali associazioni agricole Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Copagri purtroppo però alcune hanno declinato l'invito. E ci dispiace molto. Noi siamo in piazza e loro sono a casa ma dobbiamo lavorare tutti insieme. Noi siamo determinati" aggiunge Pedrotti spiegando che è in corso una interlocuzione con la Regione Lombardia.

Interpellato sugli annunci del governo ed in particolare del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, sul possibile ripristino dell'esenzione dell'Irpef agricola, che è stata tolta con la legge di bilancio, risponde: "Vogliamo capire bene, perché l'agricoltura è fatta di medie e piccole imprese e dovrebbero essere esentati chi ha più difficoltà e non gli industriali che comprano le terre. Prima non c'erano i soldi ora li hanno trovati di colpo, vediamo".