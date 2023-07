Trenitalia Summer Experience 2023: vivere l'estate in movimento

È stata presentata oggi a Roma dall'Amministratore Delegato di Trenitalia, Luigi Corradi, la Trenitalia Summer Experience 2023, la nuova offerta estiva, con servizi e promozioni adeguate a una domanda di mobilità sostenibile e in grado di incentivare il turismo. L'iniziativa lanciata presso il Passenger Hub del Gruppo FS, che avrà inizio dal 11 giugno, offre ai viaggiatori un'esperienza completa e attraente con più treni per le mete estive, soluzioni integrate che combinano treni, autobus, navi e aerei, promozioni personalizzate per famiglie e giovani, e attenzione speciale per i viaggiatori con animali domestici. Il Passenger Hub fornirà oltre 10.000 collegamenti ferroviari e circa 19.000 linee di autobus tra Italia ed Europa al giorno, con un'attenzione alla sostenibilità, al comfort e alla sicurezza. Il Presidente di Trenitalia, Stefano Cuzzilla, ha sottolineato l'attenzione al cliente e l'intermodalità come elementi chiave. “Dalla tempesta perfetta degli ultimi due anni, finalmente vediamo oggi i numeri che erano quelli del 2019, questo ci permette di fare strategia. Il paese sta puntando sul turismo e questo ci serve anche come Reputation per le gare all'estero” ha spiegato Stefano Cuzzilla, Presidente di Trenitalia. Nei primi cinque mesi del 2023, il Passenger Hub ha registrato un aumento del 24% dei passeggeri rispetto al 2022, con ottime performance per Frecciarossa, Intercity e treni Regionali. Le vendite internazionali sono aumentate del 65% rispetto al 2019, e i canali digitali hanno registrato un notevole aumento delle prenotazioni. Durante l'estate, saranno disponibili più posti per biciclette sui treni, con un aumento delle prenotazioni del 30% rispetto al 2022. L'intermodalità sarà protagonista dell'estate 2023, con oltre 6.600 collegamenti ferroviari e 11.000 linee di autobus in Italia offerti da Frecce, Intercity e Regionali. Numeri che superano addirittura quelli del 2019. “18.000 collegamenti al giorno, 250 collegamenti del Frecciarossa, Intercity, Regionale. Il nostro core business è l'Italia ma dobbiamo tener presente anche ciò che sta fuori. Stiamo esportando il Made in Italy in Spagna, Francia, Germania, Olanda, Svizzera e Grecia.” ha detto Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia. Infine, l'app Trenitalia potenziata faciliterà la pianificazione del viaggio, consentendo l'acquisto di biglietti per treni, autobus e parcheggi dalle Ferrovie dello Stato.