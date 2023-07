Turismo, a luglio l'Italia supera la Spagna e la Francia, 44% alberghi prenotati, boom delle case

A luglio l'Italia si posiziona al secondo posto dopo la Grecia per tasso di saturazione medio delle strutture risultando prenotato il 44%, delle strutture ricettive presenti sulle piattaforme online nell'ultima settimana,(+ 3% rispetto alla settimana precedente), un valore ben superiore a Spagna (38%, +5%) e Francia (35%, +2%). E' quanto emerge dai dati del Ministero del Turismo in base ai quali nello stesso periodo risulta più caro pernottare in montagna e al lago: i prezzi medi delle strutture ricettive presenti on line sono rispettivamente 193 euro e 190 euro a notte, contro i 178 euro delle città d’arte, i 168 euro delle località balneari e i 156 euro di quelle termali.

Ma un altro dato colpisce e riguarda le abitazioni private prenotate sulle piattaforme online che salgono al 56% e che, rispetto al 2022, registrano prezzi medi più elevati del 10%. Il ministero comunica che il fatturato generato a luglio da questo mercato supera i 700 milioni di euro. Bene anche le prenotazioni aeree aumentate del 22% rispetto allo stesso periodo del 2022, con un ritorno importante dei turisti stranieri (+27%). Un terzo delle prenotazioni è rappresentato da Stati Uniti, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito.

Tra i punti di interesse nazionali più cercati su Google, spicca il Colosseo, con oltre un milione di ricerche. I parchi registrano la crescita più significativa, in particolare il Parco Nazionale del Vesuvio e quello delle Cinque Terre. E ancora il turismo nelle città d'arte evidenzia alti livelli di soddisfazione. Al primo posto per gradimento le attrazioni (92 punti su 100) e subito a seguire la ristorazione (86 punti su 100). Le strutture ricettive di queste città conquistano soprattutto gli statunitensi, seguiti da britannici e austriaci mentre restano più critici i giudizi degli italiani.