Turismo, Santanchè: "Indicatori per estate sono positivi"

"Gli indicatori per il turismo questa estate nel nostro Paese sono positivi". Lo sottolinea il ministro del Turismo, Daniela Santanche’ in occasione della presentazione di una iniziativa di Adr. "Servizi innovativi come questo di Adr sono fondamentali", aggiunge il ministro. "Dobbiamo essere orgogliosi di avere una squadra Italia. Tutti hanno voglia di venire in questo Paese. Abbiamo un grande vantaggio da sfruttare", conclude Santanchè.