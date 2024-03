Turismo, sulle Alpi in ripresa vacanze sugli sci ma non sugli Appennini

In netta ripresa il turismo dello sci che in questa stagione ha registrato qualche contraccolpo per via delle scarse precipitazioni e delle temperature elevate che hanno caratterizzato il clima in alcuni periodi dei mesi invernali. Le recenti nevicate tra la fine di febbraio e marzo infatti stanno facendo tirare un sospiro di sollievo agli operatori del settore, spingendo ulteriormente le prenotazioni nelle località montane e, per questo fine settimana, tra ieri e oggi, la saturazione on line delle strutture dell’arco alpino, ovvero la percentuale di sistemazioni disponibili prenotate, si attesta all’88% mentre è al 60% per le stazioni sciistiche degli Appennini. E' quanto rileva Assoturismo-Confesercenti segnalando all'Adnkronos l'andamento della stagione invernale. Tuttavia, come si rileva dai dati le destinazioni sciistiche degli Appennini hanno sofferto molto di più.

"Al di là delle località dell’arco alpino che funzionano bene, ci sono gli Appennini che soffrono di più per il cambiamento climatico" afferma commenta Vittorio Messina, presidente di Assoturismo-Confesercenti per il quale bisogna entrare nell’ordine di idee che "cambierà la stagionalità delle località turistiche degli Appennini, un aspetto che non va trascurato ma va affrontato perché il clou del turismo montano non può essere più essere relegato alla neve ma deve essere ampliata la stagionalità".