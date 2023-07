Twitter, Snowden contro Musk

"Mi hai distrutto Twitter, rendendomi impossibile impegnarmi come ho fatto per anni". Ad affermarlo in un tweet indirizzato al proprietario di Twitter, Elon Musk è il whistleblower statunitense naturalizzato russo e informatico Edward Snowden, dopo che Musk ha annunciato per gli utenti del social network un limite alla lettura dei tweet.

"Io mando i 'post' da una sessione dedicata perché non c'è alternativa a causa degli ordini dello Stato di sorveglianza, 'leggo' tramite sessioni anonime su una macchina virtuale. Ora non posso più farlo", spiega Snowden.